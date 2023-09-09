Наиболее высокая явка на довыборах в Госдуму отмечена в Карачаево-Черкессии

По итогам первого дня голосования она составила 27,37%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Наиболее большая явка после первого дня голосования на дополнительных выборах в Госдуму по одномандатным округам зафиксирована в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"Наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Карачаево-Черкесской республике, она составила 27,37%. Она меняется в онлайн-режиме", - сказала она.

Памфилова добавила, что явка на выборах высших должностных лиц в Кемеровской области составила 46,71%, а на выборах в законодательные органы Донецкой Народной Республики - 59,04%.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.