Более 1,8 млн москвичей проголосовали на выборах мэра столицы онлайн

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,8 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра столицы за первые почти 53 часа его проведения. Об этом сообщили ТАСС в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

"Выдано бюллетеней - 1 804 544, получено бюллетеней - 1 764 384. До окончания голосования - 1 день 7 часов 47 минут", - говорится в сообщении.

Кроме того, на выборах представительных органов местного самоуправления в ТиНАО выдано более 66,2 тыс. электронных бюллетеней, принято - 63,5 тыс.

Ранее сообщалось, что проголосовали свыше 1,7 млн человек.

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании электронным образом, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.

В новость внесены изменения (12:31 мск) - изменилось число проголосовавших.