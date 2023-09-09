В Мосгоризбиркоме пока не выявили нарушений во второй день выборов

Председатель комиссии Ольга Кириллов сообщила, что голосование идет в штатном режиме

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Выборы мэра и муниципальных депутатов проходят в столице без нарушений.

Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Все участки сегодня открылись без нарушений. Голосование идет в штатном режиме. <…> [Москва] празднует День города, настроение праздничное", - сказала Кириллова в инфоцентре ЦИК РФ.

Она уточнила, что всего в Москве 7,6 млн избирателей. Открыто 2 202 участка, привлечены к работе на выборах порядка 33 тыс. членов избирательных комиссий разного уровня.

По ее словам, из более 1,5 млн избирателей, принявших участие в московских выборах с 08:00 мск до 20:00 мск 8 сентября, 169 155 человек проголосовали с помощью бумажных бюллетеней.

Также Кириллова отметила, что в первый день выборов в столице были зафиксированы DDOS-атаки, в связи с которыми наблюдались задержки в отправке смс с кодами подтверждения желающим проголосовать дистанционно, а также задержки в выдаче электронных бюллетеней на терминалах на участках. Всего в первый из трех дней голосования Мосгоризбирком получил порядка 100 различных сообщений.

О выборах

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании электронным образом, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.