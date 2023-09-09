Песков заявил о высокой активности граждан на выборах в новых регионах

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, эти регионы "весьма и весьма эффективно, действительно проявляя героизм в отдельных случаях, проводят это голосование"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Жители новых российских регионов демонстрируют высокую активность на проходящих выборах, несмотря на то что голосование подчас приходится организовывать, проявляя героизм. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас можно констатировать высокую активность наших граждан в этих регионах. В остальном давайте дождемся завершения голосования перед тем, как давать оценки", - сказал представитель Кремля.

При этом, говоря о проведении выборов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, Песков заметил, что эти регионы "весьма и весьма эффективно, действительно проявляя героизм в отдельных случаях, проводят это голосование".

Как ранее рассказал журналистам заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, в новых регионах в первый день голосования "были тревоги", "были ракетные атаки, но все обошлось".

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.