Песков: Путин на ВЭФ проведет встречу с модераторами сессий форума

Представитель Кремля напомнил, что в 2022 году "была такая встреча апробирована, она получилась достаточно содержательная"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на следующей неделе во время работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке проведет отдельную встречу с модераторами сессий ВЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе пребывания во Владивостоке президент встретится с модераторами сессий ВЭФ", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что в 2022 году "была такая встреча апробирована, она получилась достаточно содержательная".

По мнению Пескова, подобные беседы "дают возможность президенту погрузиться в ту проблематику, которая фигурировала на повестке дня форума, и поговорить о конкретных вопросах и проблемах, с которыми сталкиваются представители бизнеса в ходе своей работы в регионе".