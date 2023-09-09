В Москве аннулируют бумажные бюллетени проголосовавших 8 сентября на УИК №1246

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что бюллетеней, подлежащих аннулированию, оказалось не так много из-за терминалов электронного голосования

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председателя участковой комиссии №1246 в районе Соколиная гора отстранили от работы до выяснения обстоятельств. Бумажные бюллетени избирателей, проголосовавших в первый день выборов мэра Москвы на данном участке, будут аннулированы, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Мы приняли решение аннулировать все бумажные бюллетени на этом УИКе на данный момент. Председатель комиссии будет отстранена от работы до выяснения обстоятельств. Мы не можем допустить, чтобы одно недоразумение дискредитировало все голосование", - сказала Кириллова, слова которой приводят в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

Она подчеркнула, что благодаря терминалам электронного голосования, установленным на участке, многие избиратели предпочитали именно этот способ голосования, поэтому бумажных бюллетеней, подлежащих аннулированию, оказалось не так много.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев в 2023 году сообщил журналистам, что на УИК № 1246 была отправлена мобильная группа для выяснения обстоятельств, послуживших причиной публикаций видеозаписей в социальных сетях. На кадрах якобы зафиксирован вброс бюллетеней в сейф-пакеты.

"Уже давно голосование в Москве не вызывает никаких вопросов, сегодняшняя ситуация беспрецедентна. За десять лет наш штаб добился того, что выборы в столице проходят без нареканий со стороны наблюдателей. Нам важно в корне пресечь подобное нарушение, которое не носит системный характер. Мы обратились в МГИК с просьбой принять меры", - заявил Ковалев.

О выборах

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании электронным образом, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.