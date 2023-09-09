Эксперт считает, что Армения в нынешней ситуации вряд ли выйдет из ОДКБ

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил, что страна на текущий момент в некотором смысле "находится в тупике"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Армения вряд ли покинет Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но республика нагнетает обстановку, чтобы показать угрозу своей безопасности. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"Объективно Армения вряд ли выйдет из ОДКБ, - отметил он, высказав мнение, что страна на текущий момент в некотором смысле "находится в тупике". - Но Ереван сейчас максимально нагнетает ситуацию".

Аналитик, говоря о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, указал, что "именно Армения максимально повышает ставки, хочет показать, что ее безопасности реально угрожают".

В этой связи эксперт обратил внимание на то, что Россия и ее миротворцы продолжают оставаться "единственным гарантом безопасности Армении и армян Нагорного Карабаха, как минимум до ноября 2025 года".

Собеседник агентства также высказал мнение, что если Армения все же "выйдет из ОДКБ , это будет в определенной степени снижение уровня взаимоотношений с Россией".

По мнению заведующего отделом Кавказа Института стран СНГ Владимира Новикова, "курс на разрыв" с ОДКБ армянской стороной уже "фактически заявлен". "Мы пока не понимаем, является ли отзыв постоянного представителя страны в ОДКБ Виктора Биягова началом разрыва или плановой ротацией, но то, что это весьма символический жест, который встраивается в ряд других принятых решений, в том числе учения с США и прочее, это так", - резюмировал эксперт.

Об отзыве постоянного представителя в ОДКБ

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постоянного представителя страны в ОДКБ Виктора Биягова в связи с назначением его послом в Нидерландах. Указ опубликован на сайте главы государства.

6 сентября Минобороны Армении информировало, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.