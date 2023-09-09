9 сентября, 16:57
Единый день голосования

Никитин проголосовал онлайн на выборах губернатора Нижегородской области

По словам действующего главы региона, дистанционное электронное голосование не отменяет традиционных способов волеизъявления

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Нижегородской области Глеб Никитин проголосовал онлайн на выборах губернатора, проходящих в регионе.

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"Проголосовал. Заранее выбирал участие в ДЭГ. Мы были одними из первых, когда еще в 2020 году применили дистанционное электронное голосование. Формат очень удобный", - написал Никитин.

Он отметил, что ДЭГ не отменяет традиционных способов волеизъявления. По словам Никитина, для многих голосование на участке - это отдельное мероприятие, создающее настроение. "По сути, не имеет значения, каким способом, главное - проголосовать, выразить свою волю. Это очень важно для каждого. Я считаю, что нельзя оставаться в стороне", - добавил губернатор.

В выборах главы региона принимают участие пять кандидатов - действующий губернатор Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), а также Илья Померанцев ("Гражданская сила").

По данным облизбиркома на 15:00, явка на выборах составила 24,88%.

На выборах главы региона, прошедших в сентябре 2018 года, явка составила 40,52%. Никитин тогда получил 67,75% голосов, кандидат от КПРФ Владислав Егоров - 16,63%, кандидат от ЛДПР Александр Курдюмов - 6,50%. Также в выборах участвовали Александр Быков от Партии пенсионеров (3,26%) и на тот момент депутат областного заксобрания Галина Клочкова ("Справедливая Россия") - 4,35%.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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