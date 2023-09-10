Избирательные участки в ДНР закроют раньше из-за высокой явки

Их закроют в 15:00 мск

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки на выборах в парламент и муниципальные советы в Донецкой Народной Республике закроют 10 сентября раньше - в 15:00 мск, поскольку большинство жителей региона уже проголосовали. Об этом сообщается в Telegram-канале избиркома ДНР.

По итогам двух дней голосования, с учетом досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках, явка на выборах депутатов Народного совета ДНР составляла 74,01%, на выборах депутатов Донецкого городского совета - 68,32%. В течение первых двух дней основного голосования участки открывались в 08:00 мск и закрывались в 20:00 мск.

"Так как многие жители республики уже проголосовали в ходе досрочного голосования и двух дней работы стационарных участков, было принято решение завтра, 10 сентября, закрыть избирательные участки в 15:00", - сообщили в избиркоме.

Единый день голосования в этом году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов продлится в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. 8 сентября в регионе открылось 615 участков.