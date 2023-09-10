10 сентября, 07:10
Единый день голосования

В Москве определили победителей второго дня выборов среди онлайн-избирателей

Всего зафиксировали 1 817 342 выигравших

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 723 тыс. участников онлайн-голосования второго из трех дней выборов в Москве стали победителями в акции "ВыбираемВместе2023" программы "Миллион призов". Об этом сообщил ТАСС глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

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"723 183 победителей. Всего за два дня - 1 817 342 избирателя выиграли призы", - сказал Платонов.

Накануне сообщалось, что призовые баллы выиграли почти 1,1 млн онлайн-избирателей. В первом розыгрыше приняли участие те, кто голосовал с 08:00 мск 8 сентября до 08:00 мск 9 сентября. Второй этап состоялся для тех, кто голосовал с 08:00 9 сентября до 08:00 мск 10 сентября, третий - для голосующих с 08:00 мск до 19:59 мск 10 сентября. Победителей определяют методом случайного выбора.

Всего среди избирателей, которые примут участие в голосовании электронным образом, разыграют 2,3 млн призов. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияМосква
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