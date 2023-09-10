Москалькова проголосовала онлайн на выборах мэра Москвы

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что существенно расширились возможности контроля за голосованием

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в электронном формате проголосовала на выборах мэра Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня я опробовала новую избирательную систему с помощью IT-технологий. Я думаю, что это будущее наших избирательных технологий", - сказала Москалькова журналистам.

Омбудсмен отметила, что в этом году существенно расширились возможности контроля за голосованием. По ее словам, уполномоченный по правам человека практически во все эти процессы включен и может свидетельствовать, как общественный контроль набирает силу и это "повышает гарантии соблюдения избирательных прав".

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра. Кандидатами на пост столичного градоначальника от политических партий зарегистрированы: Сергей Собянин ("Единая Россия"), Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ) и Борис Чернышов (ЛДПР). На выборы муниципальных депутатов в Новой Москве было зарегистрировано более 630 кандидатов от партий и самовыдвиженцев - на один мандат претендуют порядка четырех человек.