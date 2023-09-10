Участие в ДЭГ приняли свыше1 млн россиян

Наиболее активными регионами, где используется платформа, стали Московская и Нижегородская области, Алтайский край, а также Свердловская и Новосибирская области

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Свыше 1 млн россиян приняли участие в голосовании в ходе выборов через федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минцифры РФ.

"По данным на 11:00 мск, в онлайн-голосовании на федеральной платформе ДЭГ приняли участие более 1 млн избирателей", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что явка составила 83%. Наиболее активными регионами, где используется платформа ДЭГ, стали Московская и Нижегородская области, Алтайский край, а также Свердловская и Новосибирская области.

Всего для участия в дистанционном голосовании на платформе ДЭГ на Госуслугах зарегистрировались более 1,2 млн человек из 24 регионов. Жители Москвы голосуют отдельно на региональном портале mos.ru.