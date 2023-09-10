Москалькова отметила высокую активность граждан на выборах в РФ

Уполномоченный по правам человека в России сообщила, что находится на связи с омбудсменами в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Граждане России проявляют высокую активность на проходящих выборах, в том числе активно голосуют жители новых регионов РФ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Высокая активность всех граждан РФ. Мы видим, что на участках постоянно находятся люди, беспрерывно идет голосование", - сказала Москалькова.

Она отметила, что находится на связи с омбудсменами в Луганской и Донецкой народных республиках, а также с активистами на территории Херсонской и Запорожской областей, что позволило ей убедиться в высокой активности жителей этих регионов.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.