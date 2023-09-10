Более 2,7 млн москвичей приняли участие в выборах

Явка на выборах мэра столицы к середине третьего дня составила 36,3%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Свыше 2,7 млн избирателей приняли участие в очном и дистанционном голосовании на выборах в Москве. Об этом сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.

"К этому часу проголосовали более 2,7 млн москвичей", - сказал Ковалев в ходе общения с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в группе разбора штаба.

На информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году сообщается, что явка на выборах мэра столицы к 12:00 мск третьего дня голосования очного голосования и за 52 из 60 часов дистанционного электронного голосования составила 36,3%.

"Выборы мэра Москвы. Статистика по дням голосования. <...> 10 сентября. 10:00 мск - 34,7%; 12:00 мск - 36,3%", - значится на экранах.

Там уточняется, что 8 сентября к 15:00 мск явка составляла 14,2%, к 20:00 мск - 20,6%; 9 сентября к 15:00 мск - 29,4%, к 20:00 мск - 33%.

Итоговая явка на выборах мэра в 2018 году составляла почти 31%, в 2013 году - более 32%. В обоих случаях голосование длилось 12 часов, возможности проголосовать дистанционно москвичам тогда не предоставлялось.

Ранее глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что в столице 7,6 млн избирателей.

О выборах

Очное и дистанционное голосование в Москве началось 8 сентября и проходит в течение трех дней. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Кандидатами на пост столичного градоначальника от политических партий зарегистрированы: Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ), Сергей Собянин ("Единая Россия") и Борис Чернышов (ЛДПР). На выборы муниципальных депутатов в Новой Москве было зарегистрировано более 630 кандидатов от партий и самовыдвиженцев - на один мандат претендуют порядка четырех человек.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно до 19:59 10 сентября. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые принимают участие в голосовании электронным образом, разыгрывают 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, которые равны 1 тыс. рублей у партнеров программы.