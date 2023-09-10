10 сентября, 09:24
Единый день голосования

Памфилова попросила кандидатов не жаловаться в избиркомы в духе "одна бабушка сказала"

Председатель ЦИК напомнила, что партии могут направить на каждый избирательный участок своих наблюдателей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кандидаты на выборах должны предпринимать усилия для предотвращения нарушений, в том числе усилиями своих наблюдателей, а не перегружать избирательные комиссии лишенными конкретики обращениями с нагнетанием обстановки, выдержанными в духе "одна бабушка сказала". Об этом на брифинге в информационном центре ЦИК заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

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По ее словам, избиркомы часто получают информацию о якобы планируемых масштабных нарушениях, но "дальше ничего конкретного". Однако, заверила она, сотрудники комиссий трепетно относятся к обращениям. "Конечно, наши сотрудники практически сутками сидят и все это выясняют. Получилось, что волна подобных обращений с нагнетанием о том, что что-то предполагается, а дальше никакой информации - она во многом отвлекает наших сотрудников, которые и так перегружены, от рассмотрения действительно серьезных обращений", - констатировала она.

"Вот "одна бабушка сказала", "мы предполагаем" - хорошо, давайте для того, чтобы не предполагать, [будем] действовать", - продолжила Памфилова. Она напомнила, что у кандидатов и партий есть огромные возможности, они могут направить на каждый избирательный участок своих наблюдателей, а также представителей в общественный центр по наблюдению. "Это наша совместная работа вместо того, чтобы заваливать нас обращения типа "одна бабушка сказала" бесконечной волной", - заключила глава ЦИК. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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