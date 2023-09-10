Пасечник встретился с иностранными экспертами, работающими на выборах в ЛНР

Жители региона голосуют активно, явка выше, чем на референдуме о вхождении региона в состав России, отметили зарубежные наблюдатели

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник встретился с международными экспертами, следящими за ходом голосования на выборах депутатов разного уровня в регионе. Об этом из Дома правительства в Луганске, где прошла встреча, передает корреспондент ТАСС.

"Я хотел бы выразить вам слова огромной благодарности за то, что вы нашли возможность приехать к нам на территорию и поприсутствовать на выборах, которые проходят на территории нашей республики. <...> Для нас это очень важное мероприятие, потому что мы впервые проводим выборы полностью в рамках федерального российского законодательства и проводим эти выборы, будучи в составе Российской Федерации. <...> Выборы проходят в достаточно сложной обстановке из-за боевых действий", - сказал он, обратившись к иностранным наблюдателям из Эквадора и Венесуэлы.

Карлос Андрес Муньос Янес отметил, что жители региона голосуют активно, явка, по его словам, выше, чем на референдуме о вхождении ЛНР в состав России, где он также работал. "Сейчас гораздо более высокий уровень участия, другое настроение у избирателей. Мы посетили несколько избирательных участков - были только технические замечания, что вполне нормально при организации такого сложного процесса. Но самое главное - то, что избиратели имеют возможность свободно проявлять свою волю, участвовать в выборах", - сообщил он.

Еще один эксперт из Эквадора Робалино де ла Торре Мишель Андреа, присутствующая на встрече, сообщила, что на ее родине, в сравнении с ЛНР, "очень низкий уровень доверия к избирательным институтам". "Здесь [в ЛНР] мы видели весьма высокое доверие со стороны избирателей, которые осуществляют свое право на голосование", - отметила она.

В свою очередь эксперт из Венесуэлы Ханлисберт Веласко подчеркнула, что у избирателей республики "высокий уровень доверия, высокий уровень сознательности".