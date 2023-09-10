10 сентября, 10:27
Единый день голосования

Миронов проголосовал на выборах мэра Москвы

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" выбрал традиционную форму голосования - с помощью бумажного бюллетеня

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов проголосовал на выборах мэра столицы.

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"Сегодня, в финальный день голосования на пост мэра Москвы, я отдал свой голос. Выбрал традиционную форму голосования - с помощью бумажного бюллетеня", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Кандидатами на пост столичного градоначальника от политических партий зарегистрированы: Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ), Борис Чернышов (ЛДПР), а также действующий мэр Сергей Собянин ("Единая Россия").

На выборы муниципальных депутатов в Новой Москве было зарегистрировано более 630 кандидатов от партий и самовыдвиженцев - на один мандат претендуют порядка четырех человек. 

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Миронов, Сергей МихайловичРоссияЕдиный день голосованияМосква
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