Миронов проголосовал на выборах мэра Москвы

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" выбрал традиционную форму голосования - с помощью бумажного бюллетеня

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов проголосовал на выборах мэра столицы.

"Сегодня, в финальный день голосования на пост мэра Москвы, я отдал свой голос. Выбрал традиционную форму голосования - с помощью бумажного бюллетеня", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Кандидатами на пост столичного градоначальника от политических партий зарегистрированы: Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ), Борис Чернышов (ЛДПР), а также действующий мэр Сергей Собянин ("Единая Россия").

На выборы муниципальных депутатов в Новой Москве было зарегистрировано более 630 кандидатов от партий и самовыдвиженцев - на один мандат претендуют порядка четырех человек.