Глава Приморья Кожемяко набрал 87,68% после обработки 0,2% протоколов

Кандидат от партии "Коммунисты России" Александр Андони набирает 2,29% голосов, Денис Ковалев от "Казачьей партии Российской Федерации" - 1,72%. Кандидат от ЛДПР Инна Кошелева набирает 3,44% голосов, представитель "Справедливой России - Патриоты - За правду" Кирилл Рудюк - 0,57%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 87,68% на выборах главы региона после обработки первых 0,2% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии "Коммунисты России" Александр Андони набирает 2,29% голосов, Денис Ковалев от "Казачьей партии Российской Федерации" - 1,72%. Кандидат от ЛДПР Инна Кошелева набирает 3,44% голосов, представитель "Справедливой России - Патриоты - За правду" Кирилл Рудюк - 0,57%.

Выборы губернатора края проходят в Приморье с 8 по 10 сентября. В регионе создано 1 265 стационарных избирательных участков. По данным на 1 июля, размещенным на сайте крайизбиркома, в Приморье зарегистрировано свыше 1,4 млн избирателей.

Прошлые выборы губернатора в Приморье состоялись в 2018 году в два тура, результаты первого были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений. Во втором туре победу одержал Кожемяко. В качестве самовыдвиженца он заручился поддержкой 420,7 тыс. избирателей (61,88 %).