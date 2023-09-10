Путин провел телефонный разговор с лидером Мали

Президент РФ выразил соболезнования в связи с терактом на северо-востоке этой страны

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и лидер Мали Ассими Гоита обсудили в телефонном разговоре развитие сотрудничества между двумя странами, в том числе в экономике и в гуманитарной сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию российско-малийского взаимодействия в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин выразил соболезнования в связи с "осуществленной террористами 7 сентября атакой на северо-востоке Мали". Согласно данным, приведенным ранее МИД РФ, в результате террористических нападений в Мали погибли 49 мирных жителей и 15 военнослужащих. Одно из нападений было совершено на пассажирское судно, следовавшее по реке Нигер.

Кроме того, лидеры обсудили и некоторые многосторонние темы. Так, Гоита поблагодарил Путина за поддержку российской стороны в вопросе снятия международных санкций с Мали - в частности, при недавнем голосовании в Совете Безопасности ООН.

Затронули они и ситуацию в Нигере. "При обсуждении вопросов обеспечения стабильности в Западной Африке и Сахаро-Сахельской зоне выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации, сложившейся в Республике Нигер, политико-дипломатическим путем", - сообщили в Кремле.

Главы двух государств договорились о продолжении контактов на различных уровнях. Разговор состоялся по инициативе малийской стороны.