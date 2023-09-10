10 сентября, 12:02
Единый день голосования

В ДНР и Херсонской области закрылись избирательные участки

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

По данным ЦИК, явка на выборах депутатов Херсонской областной думы в третий день единого дня голосования составила 64,45%

ДОНЕЦК/ГЕНИЧЕСК, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки завершили свою работу в ДНР и Херсонской области.

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В ДНР, где самая высокая явка на текущих выборах - более 75%, избирательные участки закрылись в 15:00, так как большинство желающих уже проголосовало. "Принято постановление, что в 15:00 закрываются участки. Некоторые участки закрываются еще раньше, если у них все проголосовали", - сообщили ТАСС в Избиркоме ДНР.

© Галина Зверева/ ТАСС

Как передает корреспондент ТАСС, в Херсонской области 10 сентября участки работали с 08:00 до 15:00 по московскому времени. По последним данным ЦИК, явка на выборах депутатов Херсонской областной думы в третий день единого дня голосования составила 64,45%. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
© Информационное агентство ТАСС
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