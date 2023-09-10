10 сентября, 12:32
Единый день голосования

Пушилин заявил, что Киеву не удается сорвать выборы в ДНР даже с помощью обстрелов

По словам врио главы республики, голосование проходит в регионе вопреки создаваемым украинской стороной трудностям

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Попытки Киева сорвать выборы в Донецкой Народной Республике (ДНР) безуспешны. Даже откровенные обстрелы не способствуют достижению цели Украины, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Единый день голосования в России. Онлайн

"Как бы Украина ни пыталась всеми возможными доступными способами сорвать избирательный процесс, не получается, а использует она достаточно много способов, в том числе откровенные обстрелы", - сказал он.

Врио главы республики подчеркнул, что голосование проходит в регионе вопреки создаваемым украинской стороной трудностям. 

Теги:
УкраинаРоссияЕдиный день голосованияПушилин, Денис Владимирович
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