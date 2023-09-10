Пушилин заявил, что Киеву не удается сорвать выборы в ДНР даже с помощью обстрелов

По словам врио главы республики, голосование проходит в регионе вопреки создаваемым украинской стороной трудностям

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Попытки Киева сорвать выборы в Донецкой Народной Республике (ДНР) безуспешны. Даже откровенные обстрелы не способствуют достижению цели Украины, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Как бы Украина ни пыталась всеми возможными доступными способами сорвать избирательный процесс, не получается, а использует она достаточно много способов, в том числе откровенные обстрелы", - сказал он.

Врио главы республики подчеркнул, что голосование проходит в регионе вопреки создаваемым украинской стороной трудностям.