10 сентября, 13:05
Единый день голосования

Глава избиркома ДНР сообщил об отсутствии жалоб и нарушений на выборах в республике

© Галина Зверева/ ТАСС

Владимир Высоцкий заявил, что прошедшее голосование стало вызовом и проверкой региона на прочность из-за условий его проведения

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательный процесс в Донецкой Народной Республике прошел без нарушений и жалоб. Об этом на брифинге заявил председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий.

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"Процесс проведения этого электорального мероприятия, этого исторического события прошел без жалоб и нарушений", - сказал Высоцкий.

Он подчеркнул, что выборы стали вызовом и проверкой региона на прочность из-за условий их проведения, в том числе в рамках нового законодательства.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
© Информационное агентство ТАСС
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