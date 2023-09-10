Глава избиркома ДНР сообщил об отсутствии жалоб и нарушений на выборах в республике

Владимир Высоцкий заявил, что прошедшее голосование стало вызовом и проверкой региона на прочность из-за условий его проведения

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательный процесс в Донецкой Народной Республике прошел без нарушений и жалоб. Об этом на брифинге заявил председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий.

"Процесс проведения этого электорального мероприятия, этого исторического события прошел без жалоб и нарушений", - сказал Высоцкий.

Он подчеркнул, что выборы стали вызовом и проверкой региона на прочность из-за условий их проведения, в том числе в рамках нового законодательства.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.