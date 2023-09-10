Итоговая явка на выборах ЛНР составила 72,53%

Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов разного уровня в Луганской Народной Республике завершилось, проголосовали 72,53% жителей региона от общего числа избирателей. Об этом сообщила зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская.

"Итоговая явка составила 72,53%. Все участки закрыты, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов", - сказала она на брифинге в информационном центре избиркома ЛНР.

Она рассказала, что за период голосования в информационно-справочный центр регионального избиркома поступило более 3,5 тыс. обращений, в чат-бот избиркома - более 320 сообщений.

В парламент ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего реготделениями было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позже двое написали заявление об исключении из списка кандидатов, в итоге в выборах участвуют 336 кандидатов в депутаты народного совета республики.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участвовали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.