"Единая Россия" набирает 75,08% на выборах в ЛНР по итогам обработки первых 3% протоколов

В парламент ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики (ЛНР) после обработки первых 3% протоколов с результатом 75,08%, следует из данных ЦИК РФ.

Партия ЛДПР набирает 10,25% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,26%, "Новые люди" - 0,66%, а КПРФ - 7,39%.

В парламент ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии были размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего реготделениями было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позже двое написали заявление об исключении из списка кандидатов, в итоге в выборах участвовали 336 кандидатов в депутаты Народного совета республики.