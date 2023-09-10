В СИЗО на выборах проголосовали около 3,3 тыс. жителей Москвы и Подмосковья

Как заявила столичный омбудсмен Татьяна Потяева, жители Москвы, Московской области и других регионов голосовали в разные дни, что было сделано для того, чтобы развести потоки

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. москвичей и порядка 790 жителей Подмосковья приняли участие в выборах в СИЗО. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Москвичей голосовало порядка 2,5 тыс. человек в СИЗО, а Московская область - где-то 790 человек", - сказала Потяева.

Омбудсмен отметила, чтобы развести потоки, 8 сентября голосовали те, кто проживает на территории Московской области, 9 сентября - жители других субъектов России, 10 сентября голосовали москвичи. "Представители всех субъектов, кроме двух, есть на территории московских СИЗО. Голосование там было организовано в соответствии с законодательством, сформированы везде избирательные комиссии, четко были розданы все материалы по кандидатам по всем субъектам, в том числе по кандидатам в мэры города Москвы", - сказала она.

Потяева добавила, что на выборах в 2022 году, когда не действовал экстерриториальный принцип, на территории столичных СИЗО голосовало четыре человека и омбудсмену поступало много жалоб и обращений от тех, кому не удалось принять участие в голосовании. При этом 8-10 сентября впервые за пять-шесть лет не было ни одного жителя Москвы и Подмосковья в СИЗО, который бы отказался от голосования на выборах. Все они сделали свой выбор с помощью бумажных бюллетеней.

"В больницах точно также составлены списки [избирателей]. Если это психиатрическая больница, то это, естественно, люди дееспособные, которые имеют право на голосование. Во всех больницах психиатрических есть представители уполномоченного по правам человека в Москве. То есть наш аппарат сегодня, все мои коллеги, они распределены по тем участкам, на которые не все могут попасть, за исключением заранее оповещенных наблюдателей", - подчеркнула уполномоченный по правам человека.

По ее словам, в столичных медучреждениях голосование проходит штатно, штаб и горячая линия омбудсмена получают обращения, которые преимущественно носят консультативный характер. "О нарушениях не сообщил ни один мой коллега", - резюмировала Потяева.

Своевременное информирование

"Особенно для пожилых людей очень важно: они привыкли к какому-то одному месту, куда они приходят постоянно голосовать, и именно приходят в [Единый] день голосования. Так получилось, что в этом году изменены некоторые адреса этих участков, а люди все равно приходят. Таким образом, они не получили просто информации, вовремя не получили адрес", - заявила омбудсмен.

Она также выразила мнение, что в части просвещения об избирательной кампании надо работать более интенсивно. "Не только людям, которые непосредственно задействованы в системе голосования, [следует работать более интенсивно], но и нам, уполномоченным, тоже не мешает на это дело обратить более пристальное внимание", - заключила Потяева.

О выборах

Очное и дистанционное голосование в Москве началось 8 сентября и проходит в течение трех дней. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно до 19:59 10 сентября. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые принимают участие в голосовании электронным образом, разыгрывают 2,3 млн призов номиналом от 1 до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.