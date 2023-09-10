Ключ для расшифровки результатов онлайн-голосования в Москве соединили в горизбиркоме

Запущен процесс расшифровки более 2,7 млн голосов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Процедура соединения частей ключа расшифрования для столичной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) состоялась в Мосгоризбиркоме. Запущен процесс расшифровки более 2,7 млн голосов, передает корреспондент ТАСС.

Каждая из пяти частей ключа расшифрования в присутствии журналистов 7 сентября была записана на отдельный флеш-носитель и упакована в номерной сейф-пакет. Электронное устройство, на котором производилось формирование пары ключей и разделение ключа расшифрования, было отформатировано от временных данных, выключено, опечатано и передано на хранение в Мосгоризбирком, где находилось под видеокамерами.

"Хранителями ключа" стали глава штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев, член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, член Мосгоризбиркома Юрий Ермолов и глава городского округа Троицк Владимир Дудочкин.

Перед соединением ключа были продемонстрированы целостность устройства, на котором проводилась сборка пяти частей ключа в одну последовательность, а также целостность сейф-пакетов, в которых хранились флеш-носители с его частями.

О выборах

Москвичи в 2023 году выбирали депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра столицы 8, 9 и 10 сентября. Всего в городе 7,6 млн избирателей.

Явка на выборах мэра столицы к 18:00 мск третьего дня очного голосования и за 58 из 60 часов дистанционного электронного голосования составила 41,4%, на муниципальных выборах - 45,6%. Итоговая явка на выборах мэра в 2018 году составила почти 31%, в 2013 году - более 32%. В обоих случаях голосование длилось 12 часов, возможности проголосовать дистанционно москвичам тогда не предоставлялось.

Жители столицы могли сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на почти 2,1 тыс. участков либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно было в течение 60 часов - с 08:00 мск 8 сентября до 19:59 мск 10 сентября, а на участках - с 08:00мск до 20:00 мск все три дня.

Кандидатами на пост столичного градоначальника от политических партий зарегистрированы: Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (Коммунистическая партия РФ), Сергей Собянин ("Единая Россия") и Борис Чернышов (ЛДПР). На выборы муниципальных депутатов в Новой Москве было зарегистрировано более 630 кандидатов от партий и самовыдвиженцев - на один мандат претендовали порядка четырех человек.