10 сентября, 18:18
Единый день голосования

В ЦИК сообщили, что никто из воспользовавшихся ДЭГ не испытал проблем с голосованием

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Никто из избирателей не испытал проблем при использовании платформ для дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев в информационном центре комиссии.

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"Закономерное явление дистанционного электронного голосования - как только оно начинается, сразу появляется много желающих людей проголосовать в первые минуты. <…> Надо сказать, что никто из голосовавших на платформах, на платформе федеральной в том числе, не испытал проблем в голосованием", - отметил Булаев. 

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РоссияЕдиный день голосования
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