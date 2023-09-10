В ЦИК сообщили, что никто из воспользовавшихся ДЭГ не испытал проблем с голосованием

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Никто из избирателей не испытал проблем при использовании платформ для дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев в информационном центре комиссии.

"Закономерное явление дистанционного электронного голосования - как только оно начинается, сразу появляется много желающих людей проголосовать в первые минуты. <…> Надо сказать, что никто из голосовавших на платформах, на платформе федеральной в том числе, не испытал проблем в голосованием", - отметил Булаев.