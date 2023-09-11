Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах мэра

Он отметил, что впереди большая и трудная, но очень важная работа

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах градоначальника. Он пообещал сделать все, чтобы Москва стала "круче и краше".

"Подведены предварительные итоги голосования на выборах мэра Москвы. Спасибо, дорогие мои, за поддержку. Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая, трудная, сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей", - написал мэр в своем блоге.

Он также пообещал "сделать все, чтобы город стал еще круче и краше". "Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире: мужественные, талантливые, трудолюбивые люди - москвичи. Победа будет за нами", - добавил Собянин.