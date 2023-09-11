Бывшего мэра Красноярска Еремина избрали депутатом Госдумы

Он набрал 57,54% голосов

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший мэр Красноярска, и.о. вице-губернатора Красноярского края Сергей Еремин победил на довыборах в Государственную думу по Дивногорскому округу № 56 от партии "Единая Россия", набрав 57,54% голосов избирателей, следует из онлайн-данных ЦИК.

Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Дмитрий Семиренко, набрал 10,55% голосов.

Довыборы проводились в связи со смертью депутата Госдумы Виктора Зубарева ("Единая Россия").

Еремин родился 14 мая 1976 года в Красноярске. В 2012-2017 годах был министром транспорта региона, в 2017-2022 годах занимал должность мэра Красноярска. В августе 2022 года назначен на пост вице-губернатора края. После отставки губернатора региона Александра Усса и назначения врио главы края Михаила Котюкова в апреле 2023 года исполнял обязанности вице-губернатора.