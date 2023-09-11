"Единая Россия" получила конституционное большинство на выборах в парламент Хакасии

Партия КПРФ получила 14 мандатов, ЛДПР - 2

АБАКАН, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила конституционное большинство (34 из 50 мест) на выборах в Верховный совет Хакасии. Об этом на брифинге сообщил председатель республиканского избиркома Александр Чуманин.

"По одномандатным округам 23 мандата получают кандидаты, которые были выдвинуты региональным отделением партии "Единая Россия", 2 мандата получают кандидаты, выдвинутые региональным отделением КПРФ. <…> Таким образом, с учетом одномандатных округов "Единая Россия" получает 34 мандата, это конституционное большинство, КПРФ - 14 мандатов, ЛДПР - 2 мандата", - сообщил Чуманин.

Верховный совет состоит из 50 депутатов, половина из которых избирается по партийным спискам, другая часть - по одномандатным округам. По партийным спискам КПРФ набрала 39,11% голосов (это принесло партии 12 мандатов), "Единая Россия" - 36,41% (11 мандатов), ЛДПР - 7,17% (2 мандата). Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.



В республике 8-10 сентября выбирали главу региона и депутатов парламента, в обоих случаях обработаны 100% протоколов. На выборах главы республики побеждает действующий руководитель Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), он набирает 63,14% голосов.

По итогам предыдущих выборов в Верховный совет республики в сентябре 2018 года у "Единой России" было 17 мест, у КПРФ - 16, у ЛДПР - 9, у "Коммунистов России" - 2, у "Справедливой России" -2 , также по 1 мандату было у Российской партии пенсионеров и "Патриотов России", еще 2 человека прошли в парламент как самовыдвиженцы.