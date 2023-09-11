Медведев предложил приостановить дипотношения с ЕС как ответ на запрет ввоза вещей

Замглавы Совбеза назвав решение Евросоюза по запрету на ввоз плевком в лицо каждому россиянину

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил приостановить дипотношения с ЕС, назвав решение Евросоюза по запрету на ввоз вещей плевком в лицо каждому россиянину.

"Что с этим делать? Уж точно не вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза. Мы не расисты в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС. Да и те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию. Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну", - предложил российский политик, комментируя разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз в ЕС из России автомобилей, телефонов, чемоданов, шампуней и других вещей даже для личного пользования.

Медведев с издевкой "похвалил" руководителей Евросоюза, назвав их "прямыми и честными брюссельскими начальниками", которые "прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта, этакие Шариковы, полуживотные с плохой наследственностью". "Как там у Булгакова: "Вы стоите на самой низшей ступени развития, - перекричал Филипп Филиппович, - вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные". И это решение - явно не кара для "преступного агрессивного режима в Кремле". Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России", - подчеркнул замглавы СБ РФ.

Предложив меры по приостановке дипотношений с ЕС, Медведев заметил, что только такой шаг может заставить брюссельских чиновников по-настоящему испугаться, "ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями". "Кто его знает, на что еще способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора", - с сарказмом привел Медведев распространенное клише в адрес россиян.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014 независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств, до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.