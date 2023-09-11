Слуцкий считает, что ЛДПР последовательно занимает позиции второй политической силы страны

Председатель партии, в частности, отметил, что выборы в новых регионах России продемонстрировали высокий уровень поддержки

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Прошедшие выборы показали, что ЛДПР последовательно занимает позиции второй политической силы в России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы активно движемся к тому, чтобы стать первой среди оппозиционных партий и второй политической силой в стране, это наш тренд, который мы уверенно подтвердили на данных выборах", - заявил глава ЛДПР.

Он, в частности, отметил, что выборы в новых регионах России продемонстрировали высокий уровень поддержки ЛДПР. "Мы стали вторыми в Луганской Народной Республике и Запорожской области. В Донецке мы пропустили наших соперников вперед лишь на какие-то доли процентов. Выборы в новых регионах РФ продемонстрировали общую тенденцию: ЛДПР занимает последовательно позиции второй политической силы в стране", - заявил Слуцкий.

"Мы довольны также и результатами нашего кандидата на пост мэры Москвы Бориса Чернышова, отработал он серьезно, обошел ближайшего конкурента Владислава Даванкова от "Новых людей", который работал весьма креативно. Мы стали третьими. <...> Так что результатами выборов мы очень довольны, считаем эти выборы историческими", - заключил политик.