"Единая Россия" набирает 46,24% на выборах в думу Тюмени

По предварительным данным, ЛДПР набирает 16,29% голосов, КПРФ - 15,81%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,29%, "Коммунисты России" - 3,88%. "Новые люди" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость получают 4,71% и 4,08% голосов соответственно

ТЮМЕНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" на выборах депутатов Тюменской городской думы восьмого созыва получает 46,24% голосов после обработки 100% протоколов. Это следует из данных на сайте ЦИК.

Кроме того, по предварительным данным, ЛДПР набирает 16,29% голосов избирателей, КПРФ - 15,81%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,29%, "Коммунисты России" - 3,88%. "Новые люди" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость получают 4,71% и 4,08% голосов соответственно.

К единому дню голосования в Тюменской области прошли 36 избирательных кампаний. В регионе задействовали 64 территориальных и 2 тыс. участковых избирательных комиссии. По данным облизбиркома, существенных нарушений в ходе голосования выявлено не было.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе - прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - депутатов заксобраний.