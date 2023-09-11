Действующий участник СВО победил на выборах в думу Ставрополья

Олег Петровский будет представлять в краевом парламенте Минераловодский округ

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Действующий участник специальной военной операции избран депутатом думы Ставропольского края во время дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу. Олег Петровский выдвинут партией "Единая Россия" и набрал более 63% голосов избирателей, сообщили журналистам в пресс-службе краевого избиркома.

"На момент окончания голосования в список избирателей включены 80 360 избирателей. Из них приняли участие в выборах 31 175 (38,79%). По итогам голоса избирателей распределились следующим образом - <…> Петровский Олег Анатольевич выдвинут ставропольским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия" - 19 713 (63,26%) голосов избирателей", - говорится в сообщении.

Олег Петровский будет представлять в краевом парламенте Минераловодский округ. Сейчас он является участником специальной военной операции и находится на передовой, сообщили журналистам в управлении по информации и связям с общественностью Думы Ставрополья.

"Депутатский корпус краевой Думы пополнит участник специальной военной операции. <…> Будем ждать возвращения Олега Петровского с передовой и рассчитываем, что он примет участие уже в нашем в сентябрьском заседании", - цитирует управление председателя краевого парламента Николая Великданя.

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров во время ежегодного послания призвал участников СВО из региона баллотироваться в представительные органы края - от районных советов до краевого парламента. "Буду последовательно и ответственно представлять ваши интересы при решении вопросов на краевом уровне. Приложу все усилия, чтобы реализовать ваши предложения, внесенные в программу развития Минераловодского округа в ходе избирательной кампании", - написал в своем телеграм-канале Петровский.

В единый день голосования на Ставрополье также прошли дополнительные выборы депутатов представительных органов в двух муниципальных образованиях - в городах Изобильный и Минеральные Воды.