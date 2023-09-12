Путин выступит на Восточном экономическом форуме

Также президент РФ проведет несколько встреч

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет сегодня участие в центральном событии Восточного экономического форума (ВЭФ) - пленарной сессии, где, как ожидается, сделает несколько важных заявлений.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, дискуссия будет акцентироваться на развитии дальневосточного региона, но охватит традиционно и международные вопросы, а также другие темы. Что касается Дальнего Востока, то речь пойдет в том числе об оценках достигнутого здесь как за 2022 год, так и за все последнее десятилетие.

Начало пленарного заседания стоит в графике на 8:00 мск (15:00 по местному времени). Модерировать дискуссию, как и годом ранее, будет журналист РБК Илья Доронов.

Путин не пропустил ни одного Восточного экономического форума, который проводится ежегодно с 2015 года (за исключением "ковидного" 2020-го). Обычно речь президента на пленарке ВЭФ, не считая последующей дискуссии, занимала от 20 минут до примерно получаса, в 2022 году выступление президента продлилось 37 минут.

Контакты на полях форума

В пленарке ВЭФ вместе с российским лидером примет участие вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. До этого президент РФ проведет с ней отдельную встречу. Кроме того, у Путина на полях форума будет и несколько других двусторонних контактов с главами иностранных делегаций, в том числе с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

Также в президентской программе будет общение с модераторами ключевых сессий форума. По словам Пескова, такие беседы дают Путину возможность погрузиться в проблематику, которая фигурировала на форуме, и поговорить о конкретных вопросах и проблемах, с которыми сталкиваются представители бизнеса в своей работе в регионе.

В целом, как отметил Песков, президент всегда "работает без остановки на дальневосточном форуме".

Первый день поездки

Путин прибыл во Владивосток в понедельник. В первый день он посетил судостроительный завод "Звезда", а также провел совещание по развитию дальневосточных городов и ознакомился с интерактивной презентацией проектов территорий опережающего развития (ТОР). Кроме того, уже в ночь на вторник по местному времени Путин по видеосвязи заслушал доклады о ходе строительства музейных и культурно-образовательных кластеров в регионах России и провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

В первый день рабочей поездки Путина во Владивосток появились также официальные сообщения Москвы и Пхеньяна о предстоящем визите в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына для встречи с президентом РФ. Дата и место встречи пока не объявлены, однако в программе Путина на ВЭФ таких контактов не значится. Песков сообщал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что встреча состоится "на днях".

Восточный форум

В направленном ранее приветствии участникам ВЭФ-2023 Путин подчеркнул, что Россия намерена активно участвовать в построении в Азиатско-Тихоокеанском регионе отношений, основанных на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга. По его словам, важно определить пути формирования новых, максимально эффективных производственных и логистических цепочек, модернизации транспортных и энергетических систем, а также обеспечения продовольственной и экологической безопасности в регионе. Глава российского государства отметил, что ВЭФ "утвердился в качестве авторитетного и представительного международного мероприятия, создающего хорошие возможности для прямого, содержательного общения бизнесменов, политиков, общественных деятелей и экспертов из различных стран".

Форум на острове Русский традиционно освещают многочисленные представители прессы из разных стран, но на этот раз только из дружественных. Как ранее сообщал ТАСС Песков, журналистов из недружественных государств, как и на июньский Петербургский международный экономический форум, "не аккредитовывали в этом году".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.