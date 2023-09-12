Слуцкий призвал ВОЗ сделать выводы после недопуска в Данию замглавы Минздрава РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что королевство грубо нарушило свои международные обязательства

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стоит сделать выводы в отношении государств, которые не желают обеспечивать равные права всем участникам организации, руководствуясь при этом политическими мотивами. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал ТАСС ситуацию с отказом во въезде в Данию заместителю министра здравоохранения РФ Олегу Салагаю.

Ранее в Telegram-канале российского диппредставительства в Копенгагене было опубликовано сообщение о том, что Салагай должен был участвовать в региональном совещании ВОЗ, однако в аэропорту Каструп ему было отказано во въезде в Данию.

"ВОЗ со своей стороны также стоит сделать выводы в отношении государств, которые не желают обеспечить равные права для всех участников, руководствуясь политическими мотивами. Не должно быть места для политизации и дискриминации в деятельности Всемирной организации здоровья, если она намерена сохранить свой профессиональный авторитет на международной арене", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что Дания грубо нарушила свои международные обязательства, отказав заместителю министра во въезде на свою территорию. "Уверен, что от Копенгагена будут потребованы серьезные объяснения. Такая политика недопустима в принципе", - добавил парламентарий.