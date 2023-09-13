Антонов заявил, что РФ добивается превращения Африки в центр мирового развития

Посол РФ в США отметил, что Москва стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами континента в различных сферах

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Россия нацелена на оказание осязаемого содействия странам Африки в превращении континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития. Об этом заявил во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он провел в своей резиденции, расположенной близ Белого дома, вечер в формате Россия - Африка. Это мероприятие состоялось по итогам второго саммита, а также экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, прошедших 26-29 июля в Санкт-Петербурге.

"В дни торжеств в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин уделил все свое внимание участникам саммита. Был с ними от начала до конца. Пленарные заседания Путин чередовал многочисленными двусторонними встречами. Подчеркну: предложения российского лидера были конкретны и выверены. По сути Путин придал импульс реализации стратегии России на африканском континенте. Главная наша мысль: Россия нацелена на оказание реального содействия Африке в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития", - сказал посол.

Реальная помощь и взаимовыгодное сотрудничество

По его словам, Москва предложила на саммите государствам Африки "реальную помощь в области продовольственной безопасности, включая поставки российских удобрений, в энергетике и торговле". "Мы нацелены на взаимовыгодное сотрудничество в сфере образования, культуры и СМИ. На перечисление всех проектов просто не хватит нашего вечера", - заявил Антонов.

В связи с этим дипломат заверил, что Россия не собирается навязывать "народам Африки какие-либо модели политического устройства или экономического развития" или чуждые им "ценности и нормы". "Результаты саммита в Санкт-Петербурге проявили новый вектор развития более равноправной и справедливой мировой архитектуры, подтвердили желание России и Африки добиваться многополярного мироустройства не на словах, а на деле. Дополнительным подтверждением этому стала поддержка нашей страной решения Группы двадцати о предоставлении Африканскому союзу статуса участника данного форума. Не сомневаюсь: мы вместе добьемся нужного нам результата", - сказал посол.

Борьба с неоколониализмом

Как отметил Антонов, Путин на встречах в Санкт-Петербурге "подчеркнул уважение и поддержку суверенитета африканских стран". "По сути мы протягиваем руку партнерам в борьбе с изощренной неоколониальной политикой развитых стран", - пояснил посол.

"У нас с вами есть успешный совместный опыт сражения с колониализмом во времена Советского Союза. Конкретные примеры советской помощи вы найдете на представленных здесь [информационных] стендах. Однако путы современного неоколониализма стали более изощренными. Рычаги давления многие африканские государства ощущают на себе. Это - финансово-экономические ловушки, попытки навязывания африканским народам чуждых им неолиберальных ценностей", - продолжал дипломат.

При этом он привел слова первого президента Ганы Кваме Нкрумы: "Государство, находящееся в тисках неоколониализма, не способно управлять собственной судьбой. Данное обстоятельство превращает неоколониализм в серьезнейшую угрозу всеобщему миру". "Это высказывание наглядно отражает важность борьбы африканских народов за свой суверенитет", - констатировал Антонов.

Как он отметил, Путин, выступая ранее во вторник на Восточном экономическом форуме, обратил особое внимание на саммит Россия - Африка. По словам посла, российский лидер был по-настоящему поражен открытостью африканских гостей, их готовностью работать совместно с Россией и подчеркнул, что цель Москвы - помочь странам континента в борьбе против неоколониальной политики.

"Несмотря на несомненные успехи саммита, - заявил дипломат, - наши оппоненты продолжают попытки опорочить действия России на африканском континенте, искажают истинные благородные стремления российского народа укрепить национальный суверенитет и повысить социально-экономическое благосостояние простых африканцев".

По свидетельству Антонова, "оппоненты сделали немало, чтобы сорвать встречу лидеров России и Африки". "Сколько лжи было озвучено в отношении России! Сколько было сделано политических демаршей, прозвучало экономических угроз в адрес стран Африки! Но вместе мы победили", - сказал посол.

Он напомнил, что в Санкт-Петербург "прибыло 48 официальных делегаций, представители пяти ведомственных региональных объединений, 27 государств были представлены на уровне первых и вторых лиц". "Нам удалось подписать 5 стратегических документов. Заключено более 160 соглашений, меморандумов и планов действий. Нами объявлено о намерении поставить безвозмездно около 250 тыс. тонн зерна наиболее нуждающимся странам. К слову, на днях Российская Федерация также предложила направить 1 млн тонн зерна, переработанного в муку, беднейшим государствам при содействии Турции и Катара", - добавил Анатолий Антонов.

Нынешнее мероприятие стало фактическим продолжением встречи в формате Россия - Африка, которую Антонов провел в своей резиденции в конце мая. Тот вечер прошел в преддверии июльского саммита и форума в Санкт-Петербурге.