Его вызвали в связи с ситуацией вокруг руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Молдавии в России прибыл в МИД РФ, куда был вызван в связи с ситуацией вокруг руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова, передает корреспондент ТАСС.

Накануне стало известно, что Денисова выдворили из республики по обвинению во вмешательстве во внутренние дела страны.

"Согласно официальному объявлению, опубликованному на сайте генерального инспектората по вопросам миграции Министерства внутренних дел Республики Молдова, данный гражданин (Виталий Денисов - прим. ТАСС) вмешивался во внутренние дела Республики Молдова, создавая угрозу информационной безопасности", - заявил журналистам дипломат, прибыв в МИД.