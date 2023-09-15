15 сентября, 09:21,
обновлено 15 сентября, 10:01

Путин: США не умеют "танцевать танго" вдвоем и все пытаются решать с позиции силы

© Kremlin.ru

По словам президента, США "пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют и не хотят"

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Вашингтон не умеет "танцевать танго" вдвоем и пытается все вопросы решать с позиции силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия и Украина "станцуют свое танго".

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"Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это замечательная, изумительная музыка и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы - или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо принуждения ею", - сказал Путин. "Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют и не хотят, скорее всего просто не хотят", - подчеркнул президент.

Лукашенко при этом отметил, что "танго" в виде переговоров даже начиналось, но США сами же его прекратили. "Вроде же плясать начали, три раунда переговоров прошли в Белоруссии, потом в Стамбуле, а потом [госсекретарь США Энтони] Блинкен с [министром обороны США Ллойдом] Остином [президенту Украины Владимиру] Зеленскому <...> команду дали, и тот запретил вести переговоры. Факты на столе, факты налицо. Поэтому что тут упрекать кого-то", - сказал белорусский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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