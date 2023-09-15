15 сентября, 09:27,
обновлено 15 сентября, 09:57
Военная операция на Украине

Путин заявил, что у РФ нет необходимости приглашать для участия в СВО людей из-за рубежа

По словам президента, в РФ за 2023 год уже 300 тыс. человек подписали контракты или пришли в ВС РФ в качестве добровольцев

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Россия не нуждается в привлечении зарубежных бойцов для участия в СВО, заявил президент РФ Владимир Путин. Таким образом он прокомментировал публикации о якобы возможном участии добровольцев из КНДР в боевых действиях.

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"У нас нет такой необходимости, приглашать для боевых действий людей со стороны", - сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин отметил, что в РФ за этот год уже 300 тыс. человек подписали контракты или пришли в ВС РФ в качестве добровольцев. "И более того: формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85-90%", - подчеркнул президент РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияВоенная операция на Украине
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