МИД РФ призвал россиян обращаться в ситуационно-кризисный центр при изъятии в ЕС авто

В ведомстве также рекомендовали гражданам России обращаться к русскоязычным адвокатам, которые могли бы оказать практическую помощь в трудной ситуации

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан обращаться в департамент ситуационно-кризисный центр в случае изъятия в Европейском союзе транспорта.

"В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные департамента ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России, которым российские граждане, оказавшиеся в затруднительном положении за рубежом, могут передать всю информацию по телефону: +7 (495) 695-45-45 и e-mail: dskc@mid.ru", - говорится в сообщении дипведомства.

Также в МИД РФ рекомендуют обращаться к русскоязычным адвокатам, которые могли бы оказать практическую помощь в трудной ситуации. "Соответствующие списки юристов размещены на интернет-ресурсах МИД России - консульского департамента (https://www.kdmid.ru), департамента ситуационно-кризисный центр (https://dskc.mid.ru) и заграничных учреждений", - добавили в министерстве.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент товаров: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари позже заявил, что страны Евросоюза могут не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества, даже если она подлежит запрету на импорт. При этом он отметил, что автомобили, зарегистрированные в России, не могут въезжать на территорию ЕС.