Эксперт: Россия после выхода из СБЕР продолжит сотрудничать в Арктике с Китаем и Индией

По словам специалиста по странам Северной Европы и Арктике Никиты Липунова, выход РФ из Совета Баренцева/Евроарктического региона является "логичным и закономерным этапом постепенного демонтажа системы многостороннего международного сотрудничества в Арктике", который начался после февраля 2022 года по инициативе Запада

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия после выхода из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) продолжит развивать сотрудничество в Арктике с нерегиональными игроками, такими как Китай и Индия. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС аналитик Института международных исследований МГИМО, специалист по странам Северной Европы и Арктике Никита Липунов.

"Из числа нерегиональных государств, которые проявляют интерес к Арктике, думаю, такими партнерами могут стать в первую очередь Китай и Индия, с которыми Россия уже активно налаживает взаимодействие по арктическим вопросам", - отметил специалист.

По словам Липунова, выход России из СБЕР является "логичным и закономерным этапом постепенного демонтажа системы многостороннего международного сотрудничества в Арктике", который начался после февраля 2022 года по инициативе Запада. "По сути, работа СБЕР была приостановлена в марте 2022 года. Выход России мотивирован тем, что финская сторона, которая последние два года председательствовала в СБЕР, не смогла обеспечить переход председательства к России в октябре. По сути, они отказались передавать его России, тем самым грубо нарушив правила процедуры Совета", - указал эксперт.

"Выход России из СБЕР - это формализация того состояния, которое сложилось за последние полтора года. Сам СБЕР, по сути, не функционирует, и приграничное и межрегиональное сотрудничество между Россией и странами Северной Европы фактически свернуто. Своим решением покинуть формат Россия не только формализует эту ситуацию, но и посылает сигнал о том, что не потерпит нарушения своих прав", - подчеркнул аналитик.

"Тем не менее выход России из СБЕР - еще не полный конец многостороннего сотрудничества между арктическими странами. Россия по-прежнему остается членом Арктического совета - главной международной площадки в регионе - и настроена на конструктивную работу там при соблюдении ее прав и учете интересов", - продолжил Липунов. "СБЕР - более локальная история, это форум сотрудничества северных регионов Европы с сильным влиянием ЕС, что сделало его более политизированным форматом. Арктический совет - более глобальный формат, который охватывает всех региональных и множество нерегиональных игроков, и в этом смысле у него больше перспектив на будущее", - подытожил эксперт.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия приняла решение о выходе из СБЕР. Там указали, что по вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована. В дипведомстве добавили, что Россия продолжит реализовывать национальные задачи на Севере.