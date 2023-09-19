В СФ назвали закономерным итогом выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что этот формат стал неэффективным и больше не отвечает интересам страны

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Решение о выходе России из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) является закономерным, так как этот формат стал неэффективным и больше не отвечает интересам страны. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Выход РФ из Совета Баренцева/Евро-Арктического региона является закономерным итогом антироссийской политики. Россия больше не заинтересована входить в данные структуры, где ее не уважают, ограничивают в правах или откровенно третируют", - написал сенатор в Telegram-канале.

Он добавил, что на протяжении 30 лет совет был эффективным форматом сотрудничества в Арктике, но в настоящее время этот механизм не работает по вине Скандинавских стран, которые входят в блок НАТО.

"Данный формат стал неэффективен, неудобен и более не отвечает национальным интересам РФ", - резюмировал Бондарев.

Ранее МИД РФ выпустил заявление о решении выхода России из Совета Баренцева/Евроарктического региона. В документе указывается, что деятельность совета "фактически парализована" по вине западных участников.