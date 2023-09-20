20 сентября, 12:03,
обновлено 20 сентября, 12:31

В МИД РФ сообщили, что Россия и Ватикан поддерживают рабочие контакты

Вопрос о визите спецпосланника Ватикана по Украине кардинала Маттео Дзуппи в РФ не стоит, отметил замглавы ведомства Александр Грушко

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Москва поддерживает с Ватиканом рабочие контакты, вопрос о визите спецпосланника Ватикана по Украине кардинала Маттео Дзуппи в РФ в практической плоскости не рассматривается. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"В практической плоскости вопрос о визитах не стоит. У нас поддерживаются нормальные рабочие контакты с Ватиканом, ведется соответствующая работа", - сказал высокопоставленный дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что "посланник Ватикана собирается в очередной раз приехать" и в Москве с ним готовы встречаться. В свой первый приезд в конце июня он встречался с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 

Теги:
ВатиканРоссияГрушко, Александр Викторович
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