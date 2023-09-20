Командира батальона "Спарта" избрали главой парламента ДНР

За Артема Жогу проголосовали 138 из 142 депутатов делегатов от 18 муниципальных отделений "Единой России"

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артем Жога избран спикером Народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики по итогам первого после выборов заседания парламента. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

19 сентября донецкое региональное отделение партии "Единая Россия" выбрало Жогу в качестве кандидата на должность спикера Народного совета. "Поздравляю Артема Жогу с избранием на должность председателя Народного совета Донецкой Народной Республики! Уверен, что на новом поприще он будет столь же успешен и уважаем, как и на передовой", - написал Пушилин в Telegram-канале.

В голосовании участвовали 142 делегата из 158 от 18 муниципальных отделений партии. Выбиралась кандидатура путем тайного голосования. "О результатах тайного голосования. [Депутат Народного совета] Бурцева Наталья Владимировна: за - 4, против - 138; Жога Артем Владимирович: за - 138, против - 4", - озвучила итоги тайного голосования председатель счетной комиссии Юлия Иванова.

Артем Жога является отцом Героя России Владимира Жоги (позывной Воха), который погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. После гибели сына Артем Жога возглавил батальон "Спарта", который с 2014 года принимает участие в боях за освобождение Донбасса. Также является членом наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", который был создан по указу президента РФ Владимира Путина в начале апреля.