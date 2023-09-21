21 сентября, 13:03
Военный переворот в Габоне

Богданов обсудил с послом Габона ситуацию в республике после смены руководства

Встреча прошла по просьбе габонской стороны, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Габона в Москве Жоанна Роз Мамьака обсудили ситуацию в республике после смены руководства. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"В ходе беседы была обсуждена ситуация в Габонской Республике в связи со сменой руководства и формированием нового правительства в этой стране, - сообщили в МИД РФ. - Был также затронут ряд актуальных вопросов развития российско-габонских отношений с акцентом на практические шаги по активизации взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях". Встреча прошла по просьбе габонской стороны.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. 30 августа на собрании генералов Брис Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период. Назначенный военными главой правительства переходного периода Раймон Ндонг Сима сообщил, что переходный период может занять от одного до двух лет. 

Теги:
ГабонРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичВоенный переворот в Габоне
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