Захарова назвала враньем речь фон дер Ляйен о трагедии Хиросимы и обвинениях в адрес РФ

Официальный представитель МИД России обратила внимание, что про США председатель Еврокомиссии не упомянула ни слова

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отвратительными и опасными не соответствующие действительности заявления председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в адрес России.

Дипломат напомнила речь председателя ЕК во время вручения наград Атлантического совета - американского аналитического центра при НАТО, одним из лауреатов которого в этому году стал японский премьер-министр Фумио Кисида. "Фон дер Ляйен произнесла довольно примечательную речь., - написала Захарова в Telegram-канале. - Хвалила главу японского правительства за поддержку киевского режима и борьбу с Россией".

По словам Захаровой, глава ЕК вспомнила, что Кисида родом из Хиросимы, где у него во время ядерной бомбардировки в 1945 году погибли родственники.

При этом, как обратила внимание дипломат, "про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов ни слова не упомянула". Захарова отметила, что фон дер Ляйен "пошла дальше - возложила трагедию Хиросимы на Россию". В частности, председатель ЕК, говоря о погибших родственниках Кисиды после бомбардировки Хиросимы, сказала, что "Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие". Фон дер Ляйен заявила, что "это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы - непростительно".

"Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен", - заключила официальный представитель МИД России.