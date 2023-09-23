Кириенко поблагодарил избиркомы новых регионов РФ за героизм в единый день голосования

Первый заместитель главы администрации президента РФ отметил, что, невзирая ни на что, люди пришли на избирательные участки и приняли свое решение

ГЕНИЧЕСК, 23 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил сотрудников избирательных комиссий новых регионов России за героизм, проявленный в ходе проведения единого дня голосования 8-10 сентября, передает корреспондент ТАСС с прошедшей церемонии вступления в должность губернатора Херсонской области.

"То, что происходит сейчас на херсонской земле, это исторические события. Первая областная дума, избранная всенародно с очень высоким уровнем участия людей. Я отдельно хотел бы сказать слова благодарности всей системе избирательных комиссий, Марине Юрьевне (Захаровой, председатель избиркома Херсонской области - прим. ТАСС). Искренне преклоняюсь перед сотрудниками участковых, территориальных, областной избирательных комиссий. Это в основном девушки, которым угрожали, по избирательным участкам стреляли, но ни один избирательный участок на территории Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик не остановил свою работу. Абсолютно героические люди, которые выполнили свою работу, свой долг, и низкий им за это поклон", - сказал Кириенко со сцены.

По его словам, невзирая ни на что, люди пришли на избирательные участки и приняли свое решение, что крайне важно. "Приняли сейчас на выборах депутатов областной думы и год назад на историческом референдуме, на котором жители Херсонской области с удивительной явкой, участием и уникальным результатом приняли решение о воссоединении с Российской Федерацией", - добавил Кириенко.