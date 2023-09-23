Путин выразил соболезнования Маттарелле в связи со смертью бывшего президента Италии

Российский лидер отметил, что из жизни ушел выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи со смертью экс-президента Италии Джорджо Наполитано. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемый господин Маттарелла, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано", - говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что из жизни ушел выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. "В юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране, в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях. Он по праву пользовался искренним уважением соотечественников и большим международным авторитетом", - добавил президент РФ.

"Мне посчастливилось неоднократно общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем", - заключил он. Владимир Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Наполитано.

О смерти бывшего президента Италии в возрасте 98 лет пятницу сообщило агентство ANSA. Состояние здоровья политика, участника движения Сопротивления и в прошлом деятеля Коммунистической партии Италии ухудшилось в последнее время, несколько месяцев он находился в римской клинике.

Наполитано был президентом Италии с 2006 по 2015 год, в том числе во время правительственного кризиса в 2011-м, когда подал в отставку с поста премьер-министра Сильвио Берлускони. Президент предложил тогда техническое правительство во главе с Марио Монти, чем в значительной степени повлиял на политические процессы в стране. В 2013 году Наполитано стал первым в истории Итальянской Республики переизбранным президентом. Он ушел в отставку досрочно по возрасту в январе 2015 года. На тот момент ему было 89 лет.