Лавров: Запад считает продвижение НАТО благом, а расширение БРИКС опасным для себя

Глава МИД РФ подчеркнул, что "мировое меньшинство всеми силами старается затормозить естественный ход вещей", однако "логика исторического процесса неумолима"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Запад рассматривает продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) как благо, а в расширении БРИКС видит опасность для своего доминирования. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Выступая недавно перед своими послами за рубежом, президент [Франции] Эмманюэль Макрон высказал искреннюю озабоченность по поводу расширения БРИКС", - отметил министр. Он указал, что для западных стран продвижение НАТО в АТР - это благо, а расширение БРИКС - опасно, так как если кто-то где-то собирается или дружит без них, то это рассматривается как угроза доминированию Запада.

Лавров подчеркнул, что "мировое меньшинство всеми силами старается затормозить естественный ход вещей", однако "логика исторического процесса неумолима", уверен российский министр. "Основной тенденцией стало стремление государств мирового большинства укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, традиции, культуру и образ жизни, - продолжил глава МИД РФ. - Они больше не хотят жить под чью-либо диктовку, хотят дружить и торговать между собой, но и со всем миром - только на равных и по обоюдной выгоде".

Лавров обратил внимание на то, что на подъеме сейчас находятся такие объединения, как БРИКС и ШОС. По его словам, они "предоставляют странам Глобального Юга возможности совместного развития и отстаивания своего достойного места в объективно формирующейся многополярной архитектуре".